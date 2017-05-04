Українка виборола "золото" на етапі світової серії з синхронного плавання
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. У перший день змагань четвертого етапу світової серії із синхронного плавання, що проходить у Торонто, збірна України підтвердила свої лідируючі позиції, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію синхронного плавання України.
Серед солісток зі своєю технічною програмою першою стала Анна Волошина. Її виступ під українську пісню "Сіла птаха" судді оцінили в 90,8138 бали. Наша спортсменка обійшла канадку Жаклін Сімон, яка посіла друге місце на 0,8447 пунктів менше, що є досить суттєвим розривом. Третьою тут стала Даза Домінгес з Колумбії.
Додамо, що сьогодні змагання продовжаться у дуетах та групах з технічною програмою, а також з довільною програмою будуть виступати солістки.
Як повідомляв УНН, українські синхроністки здобули дві нагороди на змаганнях в Парижі.