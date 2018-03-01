Украинка завоевала "серебро" юниорского чемпионата мира по биатлону
Киев • УНН
КИЕВ. 1 марта. УНН. В эстонском городе Отепя на чемпионате мира по биатлону среди юниоров копилка юниорской сборной Украины пополнилась наградой, сообщает УНН со ссылкой на Федерацию биатлона Украины.
После трех неудачных соревновательных дней в Эстонии украинская сборная получила свою первую медалистку. Проведя четыре огневых рубежа с двумя минутами штрафа, Анна Кривонос за счет точности сумела обойти нескольких быстрых соперниц и финишировать второй, завоевав "серебро" (0 + 1 + 1 + 0) +3:04,7 мин.
Повторить золотой успех трехлетней давности Г.Кривонос помешала польская биатлонистка Камила Жук. "Бронза" - в активе россиянки Казакевич (3) +3:20,0 мин.
Отметим, что другие украинские девушки были гораздо менее точными, и, соответственно, заняли места в глубине финишного протокола. Анна Коваленко с четырьмя минутами штрафа и Валерия Дмитренко - с шестью расположились по соседству на 38-мой и 39-той позиции. С восемью незакрытыми мишенями Оксана Сигети в результате стала 52-й.
Добавим, что сегодня также пройдет индивидуальная гонка среди юниоров.
Напомним, украинец стал призером юниорского чемпионата Европы по биатлону.