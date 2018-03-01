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Українка виборола "срібло" юніорського чемпіонату світу з біатлону

Українка виборола "срібло" юніорського чемпіонату світу з біатлону

Київ • УНН

 • 7454 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. В естонському місті Отепяе на чемпіонаті світу з біатлону серед юніорів скарбничка юніорської збірної України поповнилася нагородою, повідомляє УНН з посиланням на Федерацію біатлону України.

Після трьох невдалих змагальних днів в Естонії українська збірна отримала свою першу медалістку. Провівши чотири вогневі рубежі з двома хвилинами штрафу, Ганна Кривонос за рахунок точності зуміла обійти декількох швидких суперниць і фінішувати другою, виборовши "срібло" (0+1+1+0) +3:04,7 хв.

Повторити золотий успіх трирічної давності Г.Кривонос завадила польська біатлоністка Каміла Жук. "Бронза" - в активі росіянки Казакевич (3) +3:20,0 хв.

Відзначимо, що інші українські дівчата були набагато менш точні, і, відповідно, посіли місця в глибині фінішного протоколу. Анна Коваленко з чотирма хвилинами штрафу і Валерія Дмитренко - з шістьма розташувалися по сусідству на 38-мій і 39-тій позиції. З вісьмома незакритими мішенями Оксана Сігеті в результаті стала 52-ю.

Додамо, що сьогодні також пройде індивідуальна гонка серед юніорів.

Нагадаємо, українець став призером юніорського чемпіонату Європи з біатлону.

 

Українські Національні Новини

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