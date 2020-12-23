Украинка возглавила мировой рейтинг по прыжкам в высоту
Киев • УНН
КИЕВ. 24 декабря. УНН. Украинские спортсменки заняли передовые позиции среди лучших легкоатлеток мира в 2020 году по версии американского журнала “Track & Field News”, передает УНН со ссылкой на “trackandfieldnews.com”.
Марина Бех-Романчук возглавила рейтинг спортсменок по прыжкам в длину. Украинка выиграла два этапа “Бриллиантовой лиги” и победила лидера мирового рейтинга Михамбо.
Ярослава Магучих и Юлия Левченко стали 2-й и 3-й в списке лучших прыгуний в высоту, уступив первую строчку Марии Ласицкене.
Стоит отметить, что в семиборье второй признали украинку Алину Шух, первая — Ивона Дадич из Австрии.
Напомним, было определено топ-10 украинских спортсменов года.