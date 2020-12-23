Українка очолила світовий рейтинг зі стрибків у висоту

Марина Бех-Романчук очолила рейтинг спортсменок зі стрибків у довжину. Українка виграла два етапи “Діамантової ліги” і перемогла лідера світового рейтингу Міхамбо.

Ярослава Магучіх і Юлія Левченко стали 2-ю і 3-ю у списку найкращих стрибунок у висоту, поступившись першим рядком Марії Ласіцкене.

Варто зазначити, що у семиборстві другою визнали українку Аліну Шух, перша — Івона Дадіч з Австрії.

Нагадаємо, було визначено топ-10 українських спортсменів року.