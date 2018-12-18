Украинка возглавила список сильнейших спортсменок планеты
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Международная федерация дзюдо обновила мировой рейтинг в котором украинка Дарья Билодид возглавила список сильнейших спортсменок планеты. Об этом передает УНН со ссылкой на Федерацию дзюдо Украины в Facebook.
"Международная федерация дзюдо обновила мировой рейтинг. В весовой категории до 48 кг Дарья Билодид возглавила список сильнейших спортсменок планеты, имея преимущество в 17 очков над Уранцецег Мунхбат из Монголии. Поздравляем спортсменку и ее тренеров с достойным завершением года и желаем новых ярких побед!", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Порошенко и Павелко открыли новый спортивный комплекс в Днепропетровской области
Напомним, представительница Украины Дарья Билодид завоевала звание чемпионки мира по дзюдо среди юниоров (до 21 года).