Украинка возглавила список сильнейших спортсменок планеты

"Международная федерация дзюдо обновила мировой рейтинг. В весовой категории до 48 кг Дарья Билодид возглавила список сильнейших спортсменок планеты, имея преимущество в 17 очков над Уранцецег Мунхбат из Монголии. Поздравляем спортсменку и ее тренеров с достойным завершением года и желаем новых ярких побед!", - говорится в сообщении.

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Напомним, представительница Украины Дарья Билодид завоевала звание чемпионки мира по дзюдо среди юниоров (до 21 года).



