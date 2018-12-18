Українка очолила список найсильніших спортсменок планети
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Міжнародна федерація дзюдо оновила світовий рейтинг в якому українка Даря Білодід очолила список найсильніших спортсменок планети. Про це передає УНН з посиланням на Федерацію дзюдо України у Facebook.
"Міжнародна федерація дзюдо оновила сьогодні світовий рейтинг. У ваговій категорії до 48 кг Дар'я Білодід очолила список найсильніших спортсменок планети, маючи перевагу у 17 очок над Уранцецег Мунхбат з Монголії. Вітаємо спортсменку та її тренерів з гідним завершенням року та бажаємо нових яскравих перемог!", - йдеться у повідомленні.
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Нагадаємо, представниця України Дар'я Білодід завоювала звання чемпіонки світу з дзюдо серед юніорів (віком до 21 року).