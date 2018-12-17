Порошенко та Павелко відкрили новий спортивний комплекс на Дніпропетровщині
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Сьогодні Президент України Петро Порошенко та президент Федерації футболу України Андрій Павелко відкрили новозбудований багатофункціональний спортивний комплекс “Слобожанський”, передає УНН.
Як повідомили у прес-службі ФФУ, це сучасний спортивний об’єкт загальною площею 2,7 тис. кв. м, в якому є великий зал для міні-футболу, баскетболу, волейболу, гандболу та великого тенісу.
На честь відкриття спорткомплексу відбувся також урочистий старт першого турніру з міні-футболу “Слобожанське сузір’я”, який стане традиційним.
“Дуже важливо, що ми сьогодні відкриваємо не лише турнір. Дуже важливо, що він відбувається в новому спортивному комплексі. Це перший турнір у цьому комплексі”, — відзначив Петро Порошенко на урочистій церемонії відкриття. Президент України зазначив, що за рахунок об’єднання зусиль громади, обласного і державного бюджету вдалося зібрати необхідні для будівництва комплексу 125 млн грн. Завдяки цьому комплекс було збудовано в надзвичайно короткий термін, підкреслив глава держави.
“Це робиться для дітей, які нарешті мають можливість у Слобожанському займатися спортом не гірше, ніж у Дніпрі чи в Києві”, — сказав Петро Порошенко. Також Президент України подякував усім, хто долучився до будівництва комплексу, і побажав юним спортсменам нових здобутків. “Я бажаю, щоб тут були перемоги, і хай перемагає сильніший”, — сказав він.
Побажав юним спортсменам перемог і президент Федерації футболу України Андрій Павелко. “Вашому сьогоднішньому щастю можна тільки щиро порадіти: новенький спорткомплекс, величезний зал для ігрових видів спорту, зручні роздягальні, нові друзі та перший турнір „Слобожанське сузір’я“! Ви заслуговуєте на найкращі умови для занять спортом, і я щиро бажаю вам чудових результатів, перемог і успішної кар’єри футболістів у майбутньому! Будьте сильними, здоровими — і будьте чемпіонами”, — звернувся до учасників змагань Андрій Павелко.
Також Петро Порошенко та Андрій Павелко вручили футболістам нові м’ячі та зробили спільне фото на згадку.
Додамо, що, окрім залу для ігрових видів спорту, у спорткомплексі є тренажерні зали, зали фітнесу, йоги та гімнастики. Також у великому залі обладнані трибуни для 250-ти глядачів, а паркет має спеціальну амортизуючу основу, яка знижує ризик травматизму. Поруч із комплексом будується 25-метровий басейн. Обидві будівлі зводилися з використанням сучасних технологій енергозбереження. Усередині — спеціальна система централізованого кондиціювання. У новому спорткомплексі одночасно можуть займатися близько 300 спортсменів.