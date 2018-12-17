Порошенко и Павелко открыли новый спортивный комплекс в Днепропетровской области

Как сообщили в пресс-службе ФФУ, это современный спортивный объект общей площадью 2,7 тыс. кв. м, в котором есть большой зал для мини-футбола, баскетбола, волейбола, гандбола и большого тенниса.

В честь открытия спорткомплекса состоялся также торжественный старт первого турнира по мини-футболу "Слобожанское созвездие", который станет традиционным.

"Очень важно, что мы сегодня открываем не только турнир. Очень важно, что он происходит в новом спортивном комплексе. Это первый турнир в этом комплексе", - отметил Петр Порошенко на торжественной церемонии открытия. Президент Украины отметил, что за счет объединения усилий общества, областного и государственного бюджета удалось собрать необходимые для строительства комплекса 125 млн грн. Благодаря этому комплекс был построен в чрезвычайно короткий срок, подчеркнул глава государства.

"Это делается для детей, которые наконец-то имеют возможность в Слобожанске заниматься спортом не хуже, чем в Днепре или в Киеве", - сказал Петр Порошенко. Также Президент Украины поблагодарил всех, кто приобщился к строительству комплекса, и пожелал юным спортсменам новых достижений. "Я хочу, чтобы здесь были победы, и пусть побеждает сильнейший", - сказал он.

Пожелал юным спортсменам побед и президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко. "Вашему сегодняшнему счастью можно только искренне порадоваться: новенький спорткомплекс, огромный зал для игровых видов спорта, удобные раздевалки, новые друзья и первый турнир "Слобожанское созвездие"! Вы заслуживаете лучших условий для занятий спортом, и я искренне желаю вам замечательных результатов, побед и успешной карьеры футболистов в будущем! Будьте сильными, здоровыми - и будьте чемпионами", - обратился к участникам соревнований Андрей Павелко.

Также Петр Порошенко и Андрей Павелко вручили футболистам новые мячи и сделали общее фото на память.

Добавим, что, кроме зала для игровых видов спорта, в спорткомплексе есть тренажерные залы, залы фитнеса, йоги и гимнастики. Также в большом зале оборудованы трибуны для 250-ти зрителей, а паркет имеет специальную амортизирующую основу, которая снижает риск травматизма. Рядом с комплексом строится 25-метровый бассейн. Оба здания возводились с использованием современных технологий энергосбережения. Внутри - специальная система централизованного кондиционирования. В новом спорткомплексе одновременно могут заниматься около 300 спортсменов.