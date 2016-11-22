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Украинка пыталась вывезти в Китай коллекцию старинных картин

Киев • УНН

 • 9580 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. Сотрудники Киевской городской таможни ГФС предотвратили попытку незаконного вывоза из Украины коллекции картин европейских художников 18 - начала 20 века. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГУ ГФС в Киеве.

Украинка пыталась вывезти в Китай коллекцию старинных картин

Во время таможенного оформления вложения международного экспресс-отправления, украинка пыталась перевезти, якобы, копии картин.

Однако, после проведения таможенного осмотра с привлечением экспертов-искусствоведов, было установлено, что 18 из осмотренных картин являются оригинальными произведениями живописи, выполненные профессиональными европейскими, преимущественно немецкими, живописцами 18 - начала 20 века. Все картины отличаются высоким уровнем исполнительского мастерства, что позволяет отнести их к Государственному реестру национального культурного достояния.

Таким образом, гражданка Украины пыталась вывезти из страны под видом копий оригинальные произведения живописи, имеющие значительную художественную и культурную ценность.

Киевской городской таможней ГФС составлен протокол о нарушении таможенных правил по ст. 483 Таможенного кодекса Украины. Картины изъяты.

Окончательная ценность и стоимость всей коллекции будет установлена после проведения основательной искусствоведческой экспертизы. По результатам заключения, Киевской городской таможней совместно с СБУ, будет рассматриваться вопрос о наличии признаков уголовного правонарушения.

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