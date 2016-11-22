Українка намагалася вивезти до Китаю колекцію стародавніх картин

Під час митного оформлення вкладення міжнародного експрес-відправлення, українка намагалася перевезти, нібито, копії картин.

Однак, після проведення митного огляду з залучення експертів-мистецтвознавців, встановлено, що 18 з оглянутих картин є оригінальними творами живопису, виконані професійними європейськими, переважно німецькими, живописцями 18 — початку 20 століття. Всі картини відрізняються високим рівнем виконавчої майстерності, що дозволяє віднести їх до Державного реєстру національного культурного надбання.

Таким чином, громадянка України намагалася вивезти з України під виглядом копій оригінальні твори живопису, що мають значну художню та культурну цінність.

Наразі Київською міською митницею ДФС складено протоколи про порушення митних правил за ст. 483 Митного кодексу України. Картини вилучено.

Остаточна цінність та вартість всієї колекції буде встановлена після проведення ґрунтовної мистецтвознавчої експертизи. За результатами висновку, Київською міською митницею спільно з СБУ, буде розглядатися питання наявності ознак кримінального правопорушення.