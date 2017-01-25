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Украинка хотела незаконно вывезти в Румынию двух детей

Украинка хотела незаконно вывезти в Румынию двух детей

Киев • УНН

 • 6915 просмотра

КИЕВ. 25 января. УНН. Сегодня, 25 января пограничники Черновицкого отряда предотвратили попытку вывоза двух несовершеннолетних детей с территории Украины в Румынию. Об этом сообщили УНН в пресс-службе ГПСУ.

Так, сегодня в пункт пропуска "Порубное" на паспортный контроль прибыла 32-летняя жительница Тернопольской области, которая вместе со своими детьми 7 и 10 лет направлялась в Румынию. Во время проверки документов украинка предоставила на паспортный контроль нотариальную доверенность отца на согласие вывоза детей за границу. Однако в ходе проверки пограничники установили, что доверенность выдана незаконно, ведь на момент ее оформления отец не находился на территории Украины.

По данному факту о признаках возможного уголовного преступления были проинформированы представители Национальной полиции. В дальнейшем женщину вместе с несовершеннолетними детьми передали в правоохранительные органы.

 

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