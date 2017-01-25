Українка хотіла незаконно вивезти до Румунії двох дітей

Так, сьогодні у пункт пропуску “Порубне” на паспортний контроль прибула 32-річна жителька Тернопільщини, яка разом зі своїми дітьми 7 та 10 років прямувала до Румунії. Під час перевірки документів українка надала на паспортний контроль нотаріальне доручення батька на згоду вивезення дітей за кордон. Проте в ході перевірки прикордонники встановили, що доручення видане незаконно, адже на момент його оформлення батько не перебував на території України.

За даним фактом про ознаки можливого кримінального правопорушення було проінформовано представників Національної поліції. В подальшому жінку разом з неповнолітніми дітьми передано до правоохоронних органів.