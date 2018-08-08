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Украинка Грищенко стала чемпионкой Европы по быстрым шахматам

Украинка Грищенко стала чемпионкой Европы по быстрым шахматам

Киев  •  УНН

 • 10745 просмотра

КИЕВ. 8 августа. УНН. Румынский город Орадя стал хозяином 18-го чемпионата Европы по шахматам, сообщает УНН со ссылкой на Спортивный комитет Украины.

Спортсмены старого мира соревновались в быстрых шахматах (рапид), молниеносной игре (блиц) и в решении композиций (задач) в возрастных категориях до 8, 10, 12, 14, 16 и 18 лет.

В общем украинцы завоевали 5 наград среди которых 1 "золото", 2 "серебряные" и 2 "бронзовые".

Высшую награду получила украинская шахматистка из Краматорска Камила Грищенко, которая стала чемпионкой Европы по быстрым шахматам (рапид) в возрастной категории до 16 лет. Украинка завоевала 7 очков из 9 возможных. В молниеносной игре (блиц) Камила Грищенко финишировала пятой.

Однако наибольшее количество получил Алексей Каравацький из Львова. Алексей стал бронзовым призером в рапиде до 8 лет, в турнире по блицу разделил 2-3 место среди старших соперников до 10 лет и завоевал "серебро" в решении композиций (задач).

Заметим, что другой украинец Андрей Придун (Львов) также вернется домой с кубком. Он завоевал "серебро" по решению композиций (задач) среди юношей до 14 лет.

Как сообщал УНН, украинский шахматист победил на турнире во Вроцлаве.

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