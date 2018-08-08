Українка Грищенко стала чемпіонкою Європи зі швидких шахів

Спортсмени старого світу змагались у швидких шахах (рапід), блискавичній грі (бліц) та у розв'язуванні композицій (задач) у вікових категоріях до 8, 10, 12, 14, 16 та 18 років.



Загалом українці здобули 5 нагород серед яких 1 "золото", 2 "срібні" та 2 "бронзові".



Найвищу нагороду здобула українська шахістка з Краматорська Каміла Грищенко, яка стала чемпіонкою Європи зі швидких шахів (рапід) у віковій категорії до 16 років. Українка виборола 7 очок з 9 можливих. У блискавичній грі (бліц) Каміла Грищенко фінішувала п’ятою.



Проте найбільшу кількість здобув Олексій Каравацький зі Львова. Олексій став бронзовим призером у рапіді до 8 років, в турнірі з бліцу розділив 2-3 місце серед старших суперників до 10 років та виборов "срібло" у розв'язуванні композицій (задач).



Зауважимо, що інший українець Андрій Придун (Львів) також повернеться додому з кубком. Він виборов "срібло" з розв'язування композицій (задач) серед юнаків до 14 років.



Як повідомляв УНН, український шахіст тріумфував на турнірі у Вроцлаві.