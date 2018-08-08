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Українка Грищенко стала чемпіонкою Європи зі швидких шахів

Українка Грищенко стала чемпіонкою Європи зі швидких шахів

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Румунське місто Орадеа стало господарем 18-го чемпіонату Європи з шахів, повідомляє УНН з посиланням на Спортивний комітет України.

Спортсмени старого світу змагались у швидких шахах (рапід), блискавичній грі (бліц) та у розв'язуванні композицій (задач) у вікових категоріях до 8, 10, 12, 14, 16 та 18 років.

Загалом українці здобули 5 нагород серед яких 1 "золото", 2 "срібні" та 2 "бронзові".

Найвищу нагороду здобула українська шахістка з Краматорська Каміла Грищенко, яка стала чемпіонкою Європи зі швидких шахів (рапід) у віковій категорії до 16 років. Українка виборола 7 очок з 9 можливих. У блискавичній грі (бліц) Каміла Грищенко фінішувала п’ятою.

Проте найбільшу кількість здобув Олексій Каравацький зі Львова. Олексій став бронзовим призером у рапіді до 8 років, в турнірі з бліцу розділив 2-3 місце серед старших суперників до 10 років та виборов "срібло" у розв'язуванні композицій (задач).

Зауважимо, що інший українець Андрій Придун (Львів) також повернеться додому з кубком. Він виборов "срібло" з розв'язування композицій (задач) серед юнаків до 14 років.

Як повідомляв УНН, український шахіст тріумфував на турнірі у Вроцлаві.

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