Украинка А.Хниченкова квалифицировалась в произвольную программу на ЧЕ по фигурному катанию
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Украинская фигуристка Анна Хниченкова из Днепра заняла двадцать первое место после исполнения короткой программы на чемпионате Европы по фигурному катанию, который стартовал в чешском городе Острава, передает УНН со ссылкой на сайт Федерации фигурного катания Украины на коньках.
За свой прокат 22-летняя ученица Вячеслава Ткаченко получила от судей 48,93 балла, квалифицировавшись таким образом в произвольную программу.
Сообщается, что во время ее выступления не обошлось без падения - спортсменка не справилась с тройным флипом. В то же время остальные прыжки А.Хниченкова выполнила хорошо, в частности, каскад тройной лутц-тройной тулуп.
По результатам короткой программы в женском одиночном катании лидирует чемпионка мира и Европы россиянка Евгения Медведева, которая набрала 78,92 балла. На втором месте ее соотечественница Анна Погорилая - 74,39, на третьем - пятикратная чемпионка Европы итальянка Каролина Костнер - 72,40.
Отметим, что с произвольной программой фигуристки будут выступать 27 января.
Напомним, что на лед чемпионата Европы выйдут 18 спортивных и 30 танцевальных пар, а в одиночном катании 36 мужчин и 34 женщины.