Украина грозит новый локдаун без массового тестирования на COVID-19 - инфекционист

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“Нам надо идти по пути всех развитых стран — а вы посмотрите, сколько там уже человек протестовали. Нам грозит тотальный локдаун, но для меня, как для врача, гораздо важнее жизни людей... Нужно, чтобы массовое тестирование было на общенациональном уровне. Здесь вам и отсеять больных от здоровых, и статистику правдивую показать: что у нас с COVID-19. В массовом тестировании нет минусов”, — считает Мороз.

Детали

Инфекционист рассказала, что сейчас каждая область пытается на своем собственном локальном уровне, но этого мало — и надо подниматься на общенациональный уровень массовых скринингов.

“Например, в Винницкой области мы делаем около 3 тысяч тестирований в сутки, и область является одним из лидеров в Украине. И статистика у нас одна из самых правдивых по заболеваний COVID-19. Поэтому локально каждый регион по своему справляется, а нужно тестирование на общенациональном уровне”, — подытожила Мороз.