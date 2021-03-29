Україні загрожує новий локдаун без масового тестування на COVID-19 - інфекціоніст

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“Нам треба йти шляхом усіх розвинених країн — а ви подивіться, скільки там уже людей протестували. Нам загрожує тотальний локдаун, але для мене, як для лікаря, набагато важливіші життя людей... Потрібно, щоб масове тестування було на загальнонаціональному рівні. Тут вам і відсіяти хворих від здорових, і статистику правдиву показати: що у нас із COVID-19. У масовому тестуванні немає мінусів”, — вважає Мороз.

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Інфекціоніст розповіла, що зараз кожна область намагається на своєму власному локальному рівні, але цього не достатньо — і треба підійматися на загальнонаціональний рівень масових скринінгів.

“Наприклад, у Вінницькій області ми робимо близько 3 тисяч тестувань на добу, і область є одним із лідерів в Україні. І статистика у нас одна із найправдивіших щодо захворювань на COVID-19. Тому локально кожен регіон по своєму справляється, а потрібно тестування на загальнонаціональному рівні”, — підсумувала Мороз.