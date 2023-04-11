Украине нужно больше дальнобойного оружия и меньше рефлексий о "сливах" - ОП
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк считает, что Украине нужно меньше рефлексировать о "сливах" и больше дальнобойного оружия, передает УНН.
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"Если бы у нас было время, можно было бы наблюдать, как рф распадается, а ее "элиты" пожирают друг друга. Но у нас нет времени, потому что гибнут наши люди. Нужно меньше рефлексировать о "сливах" и больше дальнобойного оружия, чтобы правильно финализировать войну и заставить рф осознать реалии…", - написал Подоляк в Twitter.
Ранее
Советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в Twitter прокомментировал так называемые слитые "секретные" военные данные США и НАТО, частично об Украине, который распространили по сети. Он заявил, что целью этого слива является "отвлечь внимание" и "внести расколы".