Україні потрібно більше далекобійної зброї і менше рефлексій про "зливи" - ОП

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"Якби в нас був час, можна було б спостерігати, як рф розпадається, а її "еліти" пожирають одна одну. Але в нас немає часу, бо гинуть наші люди. Потрібно менше рефлексувати про "зливи" і більше дальнобійної зброї, щоб правильно фіналізувати війну та змусити рф усвідомити реалії…", - написав Подоляк у Twitter.

Раніше

Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк у Twitter прокоментував так звані злиті "секретні" військові дані США та НАТО, частково про Україну, який розповсюдили мережею. Він заявив, що метою цього зливу є "відвернути увагу" та "внести розколи".