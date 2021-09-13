Украине нужны десятилетия, чтобы перейти на латиницу. Ученый о предложении Данилова

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"Данилов - не первый, кто выдвигает такую идею. Такая дискуссия стала звучать еще во время "азбучной войны" в Галичине. Это взгляд стратегический, когда было бы лучше, чтобы мы были привязаны алфавитом к западному миру, хотя есть определенные проблемы, связанные с тем, что кириллица лучше отражает структуру нашего языка. Например, на обозначенные звука, на одну украинскую букву "щ" будет использоваться целых четыре буквы латиницы. Мне кажется, это заявление - всего лишь рассуждения, которые еще раз демонстрируют то, что история не знает сослагательного наклонения. Если бы Украина даже на это решилась, это очень долгий и сложный процесс, перевод всей документации, книг, энциклопедических изданий, базы данных. Второй важный момент - вопросы дискуссии вокруг этой темы могут растянуться на десятки лет", - рассказал Стриха.

Примеры перехода

По словам ученого, на латиницу легко переходили определенные новые нации Средней Азии, бывшего Советского Союза.

"В некоторых народах происходили все эти переходы в конце 20-х годов на латиницу, в конце 30-х на кириллицу, а затем с появлением независимости снова на латиницу. Но речь шла о культурах, которые не связаны с традициями и памятниками культуры. В Украине, учитывая то, что мы имеем очень богатую культуру, огромное количество памятников, безусловно, очень трудно было бы заставить людей от всего отказаться", - пояснил Стриха.

Напомним

В 2018 году тогдашний министр иностранных дел Павел Климкин предлагал обсудить возможное введение в Украине латиницы наряду с кириллическим алфавитом. Это вызвало противоречивые отзывы.

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