Украине необходимы ракеты большей дальности до переброски россией подкрепления - ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 26 января. УНН. Украине необходимы ракеты большей дальности. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий, которого цитируют в ГУР в Telegram, передает УНН.
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"Украине необходимы ракеты большей дальности до того, как россия перебросит подкрепление", - сказал Скибицкий в интервью CNN.
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По словам представителя военной разведки Украины, оккупанты начали перебрасывать военные грузы по всей территории российской федерации, в том числе через Крымский полуостров в южные области. Сейчас российские военные склады расположены в 80-120 км от линии фронта, и чтобы наносить по ним удары, Украине нужна артиллерия большей дальности.
Также "дальнобойная артиллерия нужна, чтобы Украина могла начать контрнаступление до того, как россия перебросит подкрепление", отметили в ГУР.
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«Особенно сейчас для формирования мощных ударных группировок нужны танки, БМП, тяжелое вооружение, которое позволило бы быстро вести контрнаступление против противника», – пояснил Скибицкий.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD перечислил виды оружия, в котором сейчас больше всего нуждается Украина. Это артиллерия, РСЗО, важна бронетехника — БМП, БТР разного вида.