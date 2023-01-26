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Україні необхідні ракети більшої дальності до перекидання росією підкріплення - ГУР

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 січня. УНН. Україні необхідні ракети більшої дальності. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький, якого цитують у ГУР в Telegram, передає УНН.

Україні необхідні ракети більшої дальності до перекидання росією підкріплення - ГУР

Цитата

"Україні необхідні ракети більшої дальності до того, як росія перекине підкріплення", - сказав Скібіцький в інтерв'ю CNN.

Деталі

За словами представника воєнної розвідки України, окупанти почали перекидати військові вантажі по всій території російської федерації, зокрема через Кримський півострів у південні області. Зараз російські військові склади розташовані за 80-120 км від лінії фронту, і щоб завдавати по них ударів, Україні потрібна артилерія більшої дальності.

Також "далекобійна артилерія потрібна, аби Україна могла розпочати контрнаступ до того, як росія перекине підкріплення", вкзазали у ГУР.

Цитата

«Особливо зараз для формування потужних ударних угруповань потрібні танки, БМП, важке озброєння, яке дало б змогу швидко вести контрнаступ проти противника», – пояснив Скібіцький.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю німецькому телеканалу ARD перерахував види зброї, якої наразі найбільше потребує Україна. Це артилерія, РСЗВ, важлива бронетехніка — БМП, БТР різного виду.

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