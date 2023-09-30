Украине достаточно собственного произведенного электричества, в Херсоне из-за удара рф повреждены сети - Минэнерго

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Киев • УНН

 • 201025 просмотра

КИЕВ. 30 сентября. УНН. Во Львовской области из-за отключения линии без света оставались 18 тысяч потребителей, сейчас электроснабжение восстановили, в Херсоне из-за обстрела повреждены сети, повреждения есть и в Харьковской области. При этом в целом электричества собственного производства достаточно для нужд потребителей. Об этом сообщили в Минэнерго в субботу, пишет УНН.

Обесточивание из-за аварий и обстрелов

В Львовской области по технологическим причинам отключалась воздушная линия электропередачи 330 кВ. Из-за этого обесточивались около 18 тысяч потребителей. Всех запитали.

В результате утреннего обстрела в пригороде Херсона повреждены сети. Ремонтные бригады проводят осмотр для выяснения общего объема повреждений.

В Харьковской области из-за обстрела повреждена воздушная линия 110 кВ. Из-за этого обесточена подстанция 110 кВ. Ремонтные работы начнутся с разрешения военных. В целом по области из-за повреждения сетей в результате боевых действий без света остаются 28 тысяч абонентов.

Остается обесточенной часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях. 

В Херсоне после наводнения после подрыва Каховской ГЭС остаются обесточенными более 2 тысяч потребителей.

Генерация

"Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, достаточно для обеспечения потребностей потребителей", - указали в Минэнерго.

Вчера днем около трех часов применялись ограничения производства электроэнергии из ВИЭ. Продолжаются ремонты.

ЗАЭС

"Фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС. Сейчас он составляет 15,84 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.

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