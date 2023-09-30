Украине достаточно собственного произведенного электричества, в Херсоне из-за удара рф повреждены сети - Минэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 30 сентября. УНН. Во Львовской области из-за отключения линии без света оставались 18 тысяч потребителей, сейчас электроснабжение восстановили, в Херсоне из-за обстрела повреждены сети, повреждения есть и в Харьковской области. При этом в целом электричества собственного производства достаточно для нужд потребителей. Об этом сообщили в Минэнерго в субботу, пишет УНН.
Обесточивание из-за аварий и обстрелов
В Львовской области по технологическим причинам отключалась воздушная линия электропередачи 330 кВ. Из-за этого обесточивались около 18 тысяч потребителей. Всех запитали.
В результате утреннего обстрела в пригороде Херсона повреждены сети. Ремонтные бригады проводят осмотр для выяснения общего объема повреждений.
В Харьковской области из-за обстрела повреждена воздушная линия 110 кВ. Из-за этого обесточена подстанция 110 кВ. Ремонтные работы начнутся с разрешения военных. В целом по области из-за повреждения сетей в результате боевых действий без света остаются 28 тысяч абонентов.
Остается обесточенной часть потребителей в Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях.
В Херсоне после наводнения после подрыва Каховской ГЭС остаются обесточенными более 2 тысяч потребителей.
Генерация
"Электроэнергии, которую производят украинские электростанции, достаточно для обеспечения потребностей потребителей", - указали в Минэнерго.
Вчера днем около трех часов применялись ограничения производства электроэнергии из ВИЭ. Продолжаются ремонты.
ЗАЭС
"Фиксируется незначительное снижение уровня воды в пруду-охладителе ЗАЭС. Сейчас он составляет 15,84 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.