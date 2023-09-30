Україні достатньо власної виробленої електрики, у Херсоні через удар рф пошкоджено мережі - Міненерго
Київ • УНН
КИЇВ. 30 вересня. УНН. У Львівській області через вимкнення лінії без світла залишалися 18 тисяч споживачів, наразі електропостачання відновили, у Херсоні через обстріл пошкоджені мережі, пошкодження є і в Харківській області. При цьому загалом електрики власного виробництва достатньо для потреб споживачів. Про це повідомили в Міненерго у суботу, пише УНН.
Знеструмлення через аварії та обстріли
У Львівській області з технологічних причин вимикалася повітряна лінія електропередачі 330 кВ. Через це знеструмлювалися близько 18 тисяч споживачів. Усіх заживлено.
Внаслідок ранкового обстрілу у передмісті Херсону пошкоджено мережі. Ремонтні бригади проводять огляд для з’ясування загального обсягу пошкоджень.
У Харківській області через обстріл пошкоджено повітряну лінію 110 кВ. Через це знеструмлена підстанція 110 кВ. Ремонтні роботи розпочнуться з дозволу військових. Загалом по області через пошкодження мереж внаслідок бойових дій без світла залишаються 28 тисяч абонентів.
Залишається знеструмленою частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях.
У Херсоні після повені після підриву Каховської ГЕС залишаються знеструмленими більше ніж 2 тисячі споживачів.
Генерація
"Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів", - вказали у Міненерго.
Учора вдень близько трьох годин застосовувалися обмеження виробництва електроенергії з ВДЕ. Тривають ремонти.
ЗАЕС
"Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС. Наразі він становить 15,84 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго.