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Україні достатньо власної виробленої електрики, у Херсоні через удар рф пошкоджено мережі - Міненерго

Україні достатньо власної виробленої електрики, у Херсоні через удар рф пошкоджено мережі - Міненерго

Київ • УНН

 • 201027 перегляди

КИЇВ. 30 вересня. УНН. У Львівській області через вимкнення лінії без світла залишалися 18 тисяч споживачів, наразі електропостачання відновили, у Херсоні через обстріл пошкоджені мережі, пошкодження є і в Харківській області. При цьому загалом електрики власного виробництва достатньо для потреб споживачів. Про це повідомили в Міненерго у суботу, пише УНН.

Знеструмлення через аварії та обстріли

У Львівській області з технологічних причин вимикалася повітряна лінія електропередачі 330 кВ. Через це знеструмлювалися близько 18 тисяч споживачів. Усіх заживлено.

Внаслідок ранкового обстрілу у передмісті Херсону пошкоджено мережі. Ремонтні бригади проводять огляд для з’ясування загального обсягу пошкоджень.

У Харківській області через обстріл пошкоджено повітряну лінію 110 кВ. Через це знеструмлена підстанція 110 кВ. Ремонтні роботи розпочнуться з дозволу військових. Загалом по області через пошкодження мереж внаслідок бойових дій без світла залишаються 28 тисяч абонентів.

Залишається знеструмленою частина споживачів у Донецькій, Запорізькій, Сумській та Чернігівській областях. 

У Херсоні після повені після підриву Каховської ГЕС залишаються знеструмленими більше ніж 2 тисячі споживачів.

Генерація

"Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів", - вказали у Міненерго.

Учора вдень близько трьох годин застосовувалися обмеження виробництва електроенергії з ВДЕ. Тривають ремонти.

ЗАЕС

"Фіксується незначне зниження рівня води у ставку-охолоджувачі ЗАЕС. Наразі він становить 15,84 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції", - повідомили у Міненерго.

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