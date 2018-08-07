Украинец Закальницкий стал чемпионом Европы по спортивной ходьбе
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Представитель Украины в спортивной ходьбе стал обладателем медали высшей пробы в рамках чемпионата Европы по летним видам, который проходит в Эдинбурге, Глазго и Берлине, сообщает корреспондент УНН.
На дистанции 50 км в Берлине среди мужчин равных не было украинцу Марьяну Закальницкому. Его время - 3 часа и 46,32 минуты.
На 55 секунд он опередил словака Матея Тота. С персональным рекордом обладателем "бронзы" стал белорус Дмитрий Дзюбин - 1,27 мин.
Кроме того, в 20-ку лучших попали Иван Бандзерук - 15-я строка, и Валерий Литанюк - 17-й.
Заметим, что эта награда стала первой для Украины по легкой атлетике на европейском первенстве.
Как сообщал УНН, Украина осталась в топ-10 медального зачета после третьего дня чемпионата Европы по летним видам спорта.