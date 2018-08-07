Українець Закальницький став чемпіоном Європи зі спортивної ходьби
Київ • УНН
КИЇВ. 7 серпня. УНН. Представник України у спортивній ходьбі став володарем медалі найвищого ґатунку в рамках чемпіонату Європи з літніх видів, що триває в Единбургу, Глазго та Берліні, повідомляє кореспондент УНН.
На дистанції 50 км у Берліні серед чоловіків рівних не було українцю Мар'яну Закальницькому. Його час - 3 години та 46,32 хвилини.
На 55 секунд він випередив словака Матея Тота. З персональним рекордом володарем "бронзи" став білорус Дмитро Дзюбін - +1,27 хв.
Крім того, до 20-ки кращих потрапили Іван Бандзерук – 15 рядок, і Валерій Літанюк – 17-й.
Зауважимо, що ця нагорода стала першою для України з легкої атлетики на європейській першості.
Як повідомляв УНН, Україна залишилась в топ-10 медального заліку після третього дня чемпіонату Європи з літніх видів спорту.