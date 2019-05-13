Украинец задекларировал более 10 млрд гривен
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. В Украине гражданин задекларировал доход более 10,0 млрд грн, сообщает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы ГФС.
"Тремя гражданами задекларировано полученные доходы в сумме более 1,0 млрд грн, из них одним лицом задекларировано доход свыше 10,0 млрд грн", - говорится в сообщении.
Так, налоговые обязательства по уплате в бюджет налога на доходы физических лиц и военного сбора в сумме более 1,0 млрд грн задекларировано жителем г. Киев. Более 100,0 млн грн к уплате задекларировали также два жителя Киева. От 5,0 до 100,0 млн грн отметили налоговые обязательства 14 человек, проживающих в Киеве, Киевской, Харьковской, Одесской и Сумской областях.
Как сообщал УНН, в конце апреля доходы более чем 1 млрд грн задекларировали двое киевлян.