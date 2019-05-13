Українець задекларував понад 10 млрд гривень
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. В Україні громадянин задекларував дохід понад 10,0 млрд грн, повідомляє УНН з посиланням на повідомлення прес-служби ДФС.
"Трьома громадянами задекларовано отримані доходи у сумі понад 1,0 млрд грн, з них однією особою задекларовано дохід понад 10,0 млрд грн", - йдеться у повідомленні.
Так, податкові зобов’язання зі сплати в бюджет податку на доходи фізичних осіб та військового збору у сумі більше ніж 1,0 млрд грн задекларовано мешканцем м. Києва. Понад 100,0 млн грн до сплати задекларували також два мешканця м. Києва. Від 5,0 до 100,0 млн грн зазначили податкові зобов’язання 14 осіб, які мешкають в м. Києві, Київській, Харківській, Одеській та Сумській областях.
Як повідомляв УНН, наприкінці квітня доходи у понад 1 млрд грн задекларували двоє киян.