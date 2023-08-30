Украинец из Крыма участвовал во вторжении рф. Ему грозит 15 лет за госизмену

Детали

Как сообщается, ныне 24-летний гражданин Украины и житель Крыма, в 2021 году вступил в ряды российской армии, заключив контракт.

"Уже после полномасштабного вторжения россии на территорию Украины, будучи в составе российских вооруженных сил, военнослужащий принимал активное участие в боевых действиях против Сил обороны Украины. В частности, выполнял «задания» врага на территории Херсонской и Николаевской областей. Таким образом, его действия нанесли ущерб суверенитету, территориальной целостности и обороноспособности Украины", - указали в прокуратуре.

Позже его взяли в плен украинские военные.

Мужчине предъявили подозрение в совершении государственной измены, предусмотренной статьей 111 Уголовного кодекса Украины. За это преступление ему грозит до 15 лет лишения свободы. Сейчас он находится под стражей.

Напомним

Ранее сообщалось, что четырем бывшим должностным лицам Внутренних войск Украины, которые после оккупации Крыма перешли на сторону российских захватчиков, сообщили о подозрении. Сейчас предатели помогают российским войскам подавлять движение сопротивления на полуострове и в Херсонской и Запорожской областях.