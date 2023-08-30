Українець з Криму брав участь у вторгненні рф. Йому загрожує 15 років за держзраду
Київ • УНН
КИЇВ. 30 серпня. УНН. Кримчанину, який брав участь у повномасштабному вторгненні рф в Україну, оголосили про підозру у державній зраді. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Про це повідомляє пресслужба прокуратури АР Крим та міста Севастополя, передає УНН.
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Як повідомляється, нині 24-річний громадянин України і житель Криму, у 2021 році вступив до лав російської армії, уклавши контракт.
"Уже після повномасштабного вторгнення посії на територію України, будучи у складі російських збройних сил, військовослужбовець брав активну участь у бойових діях проти Сил оборони України. Зокрема, виконував «завдання» ворога на території Херсонської та Миколаївської областей. Таким чином, його дії нанесли шкоду суверенітету, територіальній цілісності та обороноздатності України", - вказали у прокуратурі.
Пізніше йогок взяли в полон українські військові.
Чоловіку висунули підозру у вчиненні державної зради, передбаченої статтею 111 Кримінального кодексу України. За це злочин йому загрожує до 15 років позбавлення волі. Наразі він перебуває під вартою.
Нагадаємо
Раніше повідомлялося, що чотирьом колишнім посадовцям Внутрішніх військ України, які після окупації Криму перейшли на бік російських загарбників, повідомили про підозру. Наразі зрадники допомагають російським військам придушувати рух опору на півострові та в Херсонській і Запорізькій областях.