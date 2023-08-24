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Придушують рух опору у Криму: чотирьом ексочільникам внутрішніх військ України повідомили про підозру

Придушують рух опору у Криму: чотирьом ексочільникам внутрішніх військ України повідомили про підозру

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 серпня. УНН. Чотирьом колишнім посадовцям Внутрішніх військ України, які після окупації Криму перейшли на бік російських загарбників, повідомили про підозру. Наразі зрадники допомагають російським військам придушувати рух опору на півострові та в Херсонській і Запорізькій областях, передає УНН із посиланням на СБУ.

Деталі

За даними СБУ, посадовці зрадили присязі та стали активними учасниками російської агресії проти України. Зараз вони допомагають російським окупантам придушувати рух опору у Криму, а також беруть участь у каральних рейдах на тимчасово захоплених територіях Херсонської та Запорізької областей.

Серед підозрюваних:

Олександр Полонський, колишній заступник начальника управління Кримського територіального командування Внутрішніх військ МВС України по роботі з особовим складом. Він був призначений заступником командира окремої бригади внутрішніх військ рф по республіці Крим та м. Севастополя.

Віталій Степанчук, колишній заступник начальника управління розформованого Кримського територіального командування Внутрішніх військ МВС України з тилу. Наразі він є заступником начальника управління з матеріального та технічного забезпечення росгвардії по Севастополю.

Віктор Бойко, колишній заступник начальника управління розформованого Кримського територіального командування Внутрішніх військ МВС України з озброєння. Він увійшов до командного складу так званого “головного управління військ росгвардії по республіці Крим та м. Севастополь”.

Сергій Свириденко, колишній заступник начальника управління розформованого Кримського територіального командування Внутрішніх військ МВС України з громадської безпеки, який був призначений начальником штабу військ росгвардії по м. Севастополю.

Всім чотирьом зрадникам було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада).

Наразі тримає розслідування цієї справи та вживаються заходи для встановлення місць перебування підозрюваних для їх притягнення до відповідальності.

Нагадаємо

Російські окупанти посилюють репресії в тимчасово окупованому Криму, ворог утримує понад 100 жителів півострова за підозрою у “нелояльності”.

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