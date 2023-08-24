Подавляют движение сопротивления в Крыму: четырем экс-руководителям внутренних войск Украины сообщили о подозрении
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Четырем бывшим должностным лицам Внутренних войск Украины, которые после оккупации Крыма перешли на сторону российских захватчиков, сообщили о подозрении. Сейчас предатели помогают российским войскам подавлять движение сопротивления на полуострове и в Херсонской и Запорожской областях, передает УНН со ссылкой на СБУ.
Детали
По данным СБУ, чиновники изменили присяге и стали активными участниками российской агрессии против Украины. Сейчас они помогают российским оккупантам подавлять движение сопротивления в Крыму, а также участвуют в карательных рейдах на временно захваченных территориях Херсонской и Запорожской областей.
Среди подозреваемых:
Александр Полонский, бывший заместитель начальника управления Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Украины по работе с личным составом. Он был назначен заместителем командира отдельной бригады внутренних войск рф по республике Крым и г. Севастополя.
Виталий Степанчук, бывший заместитель начальника управления расформированного Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Украины по тылу. В настоящее время он является заместителем начальника управления по материальному и техническому обеспечению росгвардии по Севастополю.
Виктор Бойко, бывший заместитель начальника управления расформированного Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Украины по вооружению. Он вошел в командный состав так называемого “главного управления войск росгвардии по республике Крым и г. Севастополь”.
Сергей Свириденко, бывший заместитель начальника управления расформированного Крымского территориального командования Внутренних войск МВД Украины по общественной безопасности, который был назначен начальником штаба войск росгвардии по г. Севастополю.
Всем четырем изменникам было сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена).
В настоящее время продолжается расследование этого дела и принимаются меры для установления мест пребывания подозреваемых для их привлечения к ответственности.
Напомним
Российские оккупанты усиливают репрессии в временно оккупированном Крыму, враг удерживает более 100 жителей полуострова по подозрению в “нелояльности”.