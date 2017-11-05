Украинец, который убил своего земляка в Польше, признался в совершении преступления

"Как сообщила Окружная прокуратура в Гданьске, следователи обратятся с ходатайством о применении временного ареста в отношении виновника", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Гданьске Гражина Вавринюк сообщила, что оба мужчины были знакомы. Жертва помогла своему коллеге прибыть в Польшу на работу. Между ними произошла ссора, которая и довела до нападения. 38-летнему убийце грозит пожизненное заключение.

Напомним, 1 ноября вечером в Гданьске в результате ножевых ранений скончался 49-летний гражданин Украины. В тот же вечер полиция задержала четырех участников инцидента. Однако главный подозреваемый скрылся. Его задержали через сутки в Медыке, на границе с Украиной.