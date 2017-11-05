Украинец, который убил своего земляка в Польше, признался в совершении преступления

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 1202 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 63502 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 132420 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 108380 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 110871 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 108821 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 101463 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106081 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102817 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 147622 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Украинец, который убил своего земляка в Польше, признался в совершении преступления

Украинец, который убил своего земляка в Польше, признался в совершении преступления

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 5 ноября. УНН. Польские правоохранители выдвинули обвинения украинцу, который 1 ноября напал с ножом на своего земляка в Гданьске. Подозреваемый во время допроса признался в совершении преступления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на "Польское радио".

"Как сообщила Окружная прокуратура в Гданьске, следователи обратятся с ходатайством о применении временного ареста в отношении виновника", - говорится в сообщении.

Пресс-секретарь Окружной прокуратуры в Гданьске Гражина Вавринюк сообщила, что оба мужчины были знакомы. Жертва помогла своему коллеге прибыть в Польшу на работу. Между ними произошла ссора, которая и довела до нападения. 38-летнему убийце грозит пожизненное заключение.

Напомним, 1 ноября вечером в Гданьске в результате ножевых ранений скончался 49-летний гражданин Украины. В тот же вечер полиция задержала четырех участников инцидента. Однако главный подозреваемый скрылся. Его задержали через сутки в Медыке, на границе с Украиной.

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