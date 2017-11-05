Українець, який вбив свого земляка у Польщі, зізнався у скоєнні злочину
Київ • УНН
КИЇВ. 5 листопада. УНН. Польські правоохоронці висунули звинувачення українцю, який 1 листопада напав із ножем на свого земляка у Гданську. Підозрюваний під час допиту зізнався у скоєнні злочину. Про це повідомляє УНН з посиланням на "Польське радіо".
"Як повідомила Окружна прокуратура в Ґданську, слідчі звернуться з клопотанням про застосування тимчасового арешту стосовно винуватця", - йдеться у повідомленні.
Речниця Окружної прокуратури в Ґданську Ґражина Вавринюк повідомила, що обидва чоловіки були знайомими. Жертва допомогла своєму колезі прибути до Польщі на роботу. Між ними сталася суперечка, яка й довела до нападу. 38-річному вбивці загрожує довічне позбавлення волі.
Нагадаємо, 1 листопада увечері в Ґданську в результаті ножових поранень помер 49-річний громадянин України. Того ж вечора поліція затримала чотирьох учасників інциденту. Проте головний підозрюваний утік. Його затримали наступної доби в Медиці, на кордоні з Україною.