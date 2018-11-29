Украинец принял участие во второй подряд победе "Атланты" в НБА

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 103894 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 109472 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 146033 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 141665 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135036 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127632 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 169021 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118046 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141617 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145398 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Украинец принял участие во второй подряд победе "Атланты" в НБА

Украинец принял участие во второй подряд победе "Атланты" в НБА

Киев  •  УНН

 • 7665 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. Команда украинского центрового Алексея Леня “Атланта Хокс” провела гостевой выезд в Майами для поединке с местным БК “Хит”, передает корреспондент УНН.

В первой половине украинский “бигмен” был удивительно активный — реализовал бросок из-под кольца, сделал слэм-данк, зарабатывал на себе фолы, и попал три штрафных, а его коллектив имел 16 очков преимущества 68:52.

Общий доработок уроженца города Антрацит по 17:38 минуты составил 9 очков (3/4 двухочковые, 0/1 трехочковые, 3/4 штрафные), 7 подборов, 1 перехват, 1 блок-шот при 5 фолах, а его коллектив удержал положительный счет 115: 113.

Примечательно, что “Хокс” одержали вторую подряд победу в НБА и с 5-ю выигрышами при 16 поражениях поднялись на 14 строчку на Востоке.

“Хит” 11-е — 7 побед в 20 матчах.

Как ранее информировал УНН, украинский “бигмен” Алексей Лень в составе “Атланты Хокс” праздновал победу в матче НБА над “Шарлотт Хорнетс”.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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