Украинец принял участие во второй подряд победе "Атланты" в НБА
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Команда украинского центрового Алексея Леня “Атланта Хокс” провела гостевой выезд в Майами для поединке с местным БК “Хит”, передает корреспондент УНН.
В первой половине украинский “бигмен” был удивительно активный — реализовал бросок из-под кольца, сделал слэм-данк, зарабатывал на себе фолы, и попал три штрафных, а его коллектив имел 16 очков преимущества 68:52.
Общий доработок уроженца города Антрацит по 17:38 минуты составил 9 очков (3/4 двухочковые, 0/1 трехочковые, 3/4 штрафные), 7 подборов, 1 перехват, 1 блок-шот при 5 фолах, а его коллектив удержал положительный счет 115: 113.
Примечательно, что “Хокс” одержали вторую подряд победу в НБА и с 5-ю выигрышами при 16 поражениях поднялись на 14 строчку на Востоке.
“Хит” 11-е — 7 побед в 20 матчах.
Как ранее информировал УНН, украинский “бигмен” Алексей Лень в составе “Атланты Хокс” праздновал победу в матче НБА над “Шарлотт Хорнетс”.