Українець взяв участь у другій поспіль перемозі "Атланти" в НБА
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. Команда українського центрового Олексія Леня "Атланта Хокс" провела гостьовий виїзд до Маямі задля поєдинку з місцевим БК "Хіт", передає кореспондент УНН.
У першій половині український “бігмен” був напрочуд активний — реалізував кидок з-під кільця, зробив слем-данк, заробляв на собі фоли, і влучив три штрафних, а його колектив мав 16 очок переваги 68:52.
Загальний доробок уродженця міста Антрацит за 17:38 хвилини склав 9 очок (3/4 двоочкові, 0/1 триочкові, 3/4 штрафні), 7 підбирань, 1 перехоплення, 1 блок-шот при 5 фолах, а його колектив втримав позитивний рахунок 115:113.
Примітно, що “Хокс” здобули другу підряд звитягу в НБА і з 5-ма виграшами при 16 поразках піднялися на 14 рядок на Сході.
“Хіт” 11-ті — 7 перемог в 20 матчах.
Як раніше інформував УНН, український “бігмен” Олексій Лень у складі “Атланти Хокс” святкував перемогу в матчі НБА над “Шарлотт Хорнетс”.