Украинец завоевал медаль Кубка мира по борьбе
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. Завершился третий соревновательный день личного Кубка мира по спортивной борьбе, который проходит в Белграде (Сербия). Об этом сообщает Федерация греко-римской борьбы Украины, передает УНН.
Бронзовую награду в весовой категории до 130 кг завоевал уроженец Конотопа (Сумская обл.) Николай Кучмий. В малом "бронзовом финале" Николай проявил характер и на последних секундах вырвал победу у армянского борца Давида Овасапяна со счетом 4:2.
Добавим также, харьковчанин Семен Новиков в категории до 87 кг также стал обладателем бронзовой медали.
Напомним, что власти Ирана казнили чемпиона страны по греко-римской борьбе.