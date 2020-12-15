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Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге
5 апреля, 08:12 • 56444 просмотра

Иностранные партнеры Украины отреагировали на жестокий удар рф по мирным людям в Кривом Роге

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Украинец завоевал медаль Кубка мира по борьбе

Киев • УНН

 • 8783 просмотра

КИЕВ. 15 декабря. УНН. Завершился третий соревновательный день личного Кубка мира по спортивной борьбе, который проходит в Белграде (Сербия). Об этом сообщает Федерация греко-римской борьбы Украины, передает УНН.

Украинец завоевал медаль Кубка мира по борьбе

Бронзовую награду в весовой категории до 130 кг завоевал уроженец Конотопа (Сумская обл.) Николай Кучмий. В малом "бронзовом финале" Николай проявил характер и на последних секундах вырвал победу у армянского борца Давида Овасапяна со счетом 4:2.

Добавим также, харьковчанин Семен Новиков в категории до 87 кг также стал обладателем бронзовой медали.

Напомним, что власти Ирана казнили чемпиона страны по греко-римской борьбе.

Украинские Национальные Новости

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