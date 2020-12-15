Українець виборов медаль Кубка світу з боротьби
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Завершився третій змагальний день особистого Кубку світу зі спортивної боротьби, який проходить у Белграді (Сербія). Про це інформує Федерація греко-римської боротьби України, передає УНН.
Бронзову нагороду у ваговій категорії до 130 кг виборов уродженець Конотопа (Сумська обл.) Микола Кучмій. У малому “бронзовому фіналі” Микола проявив характер і на останніх секундах вирвав перемогу у вірменського борця Давида Овасапяна з рахунком 4:2.
Додамо також, харків’янин Семен Новіков у категорії до 87 кг також став володарем бронзової медалі.
Нагадаємо, що влада Ірану стратила чемпіона країни з греко-римської боротьби.