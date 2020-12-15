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Українець виборов медаль Кубка світу з боротьби

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 грудня. УНН. Завершився третій змагальний день особистого Кубку світу зі спортивної боротьби, який проходить у Белграді (Сербія). Про це інформує Федерація греко-римської боротьби України, передає УНН.

Українець виборов медаль Кубка світу з боротьби

Бронзову нагороду у ваговій категорії до 130 кг виборов уродженець Конотопа (Сумська обл.) Микола Кучмій. У малому “бронзовому фіналі” Микола проявив характер і на останніх секундах вирвав перемогу у вірменського борця Давида Овасапяна з рахунком 4:2.

Додамо також, харків’янин Семен Новіков у категорії до 87 кг також став володарем бронзової медалі.

Нагадаємо, що влада Ірану стратила чемпіона країни з греко-римської боротьби. 

Українські Національні Новини

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