Українець виборов медаль Кубка світу з боротьби

Бронзову нагороду у ваговій категорії до 130 кг виборов уродженець Конотопа (Сумська обл.) Микола Кучмій. У малому “бронзовому фіналі” Микола проявив характер і на останніх секундах вирвав перемогу у вірменського борця Давида Овасапяна з рахунком 4:2.

Додамо також, харків’янин Семен Новіков у категорії до 87 кг також став володарем бронзової медалі.

Нагадаємо, що влада Ірану стратила чемпіона країни з греко-римської боротьби.