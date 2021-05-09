Украинец вошел в топ-3 лучших футболистов мира по проценту побед
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Авторитетный ресурс Transfermarkt обнародовал рейтинг футболистов с наиболее высоким процентом побед на клубном уровне, передает УНН.
Детали
Украинский футболист Александр Зинченко замкнул тройку игроков с наибольшим процентом побед на клубном уровне. Украинец уступил лишь защитнику “Барселоны” Роналду Араухо (84,6) и своему одноклубнику Филу Фодену (83,3). Показатель Зинченко равняется 82,8 процентов побед.
Лидер “Барселоны” Лионель Месси занял лишь 18-ю строчку — 517 матчей, 383 победы (74,1). Нападающий Криштиану Роналду находится на 35-м месте — 582 матча, 415 побед (71,3).
Стоит напомнить
Зинченко был избран в символическую сборную недели Лиги чемпионов.