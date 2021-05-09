Українець увійшов до топ-3 найкращих футболістів світу за відсотком перемог

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КИЇВ. 9 травня. УНН. Авторитетний ресурс Transfermarkt оприлюднив рейтинг футболістів з найбільш високим відсотком перемог на клубному рівні, передає УНН.

Деталі

Український футболіст Олександр Зінченко замкнув трійку гравців з найбільшим відсотком перемог на клубному рівні. Українець поступився лише захиснику “Барселони” Рональду Араухо (84,6) і своєму одноклубнику Філу Фодену (83,3). Показник Зінченка рівняється 82,8 відсотків перемог.

Лідер “Барселони” Ліонель Мессі зайняв лише 18-й рядок — 517 матчів, 383 перемоги (74,1). Нападаючий Кріштіану Роналду знаходиться на 35-му місці — 582 матчу, 415 перемог (71,3).

Варто нагадати

Зінченка обрали до символічної збірної тижня Ліги чемпіонів.

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