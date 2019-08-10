Украинец победил на юниорском чемпионате Европы по велоспорту
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Украинец Андрей Пономарь завоевал "золото" юниорского чемпионата Европы по велоспорту, информирует УНН со ссылкой на ММСУ.
Спортсмен показал лучшее время в индивидуальной гонке - 2:32,27 ч. На 21 секунду он опередил немца Баллерштедта и итальянца Пикколо.
Отметим, что соревнования проходят в городе Алкмар (Нидерланды) и продлятся до 11 августа.
Как сообщал УНН, украинец выиграл общий зачет велосипедной многодневки в Италии.