Українець тріумфував на юніорському чемпіонаті Європи з велоспорту
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Українець Андрій Пономар виборов "золото" юніорського чемпіонату Європи з велоспорту, інформує УНН з посиланням на ММСУ.
Спортсмен показав найкращий час у індивідуальній гонці - 2:32,27 год. На 21 секунду він випередив німця Баллерштедта та італійця Пікколо.
Зазначимо, що змагання проходять у місті Алкмар (Нідерланди) і триватимуть до 11 серпня.
Як повідомляв УНН, українець виграв загальний залік велосипедної багатоденки в Італії.