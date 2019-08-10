Українець тріумфував на юніорському чемпіонаті Європи з велоспорту

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Київ • УНН

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КИЇВ. 10 серпня. УНН. Українець Андрій Пономар виборов "золото" юніорського чемпіонату Європи з велоспорту, інформує УНН з посиланням на ММСУ.

Спортсмен показав найкращий час у індивідуальній гонці - 2:32,27 год. На 21 секунду він випередив німця Баллерштедта та італійця Пікколо.

Зазначимо, що змагання проходять у місті Алкмар (Нідерланди) і триватимуть до 11 серпня.

Як повідомляв УНН, українець виграв загальний залік велосипедної багатоденки в Італії.

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