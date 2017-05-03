Украинец Т.Михалик в составе "Локомотива" завоевал Кубок России по футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. В финальном матче за Кубок России, который состоялся в Сочи, “Локомотив” украинского защитника Тараса Михалика забил два мяча “Урала” и праздновал победу, сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба.
“Локомотив” забил голы на 76 и 90 + 1 минуте благодаря усилиям Денисова и Миранчука.
Украинец Т.Михалик был в заявке на матч, но на поле так и не вышел.
Примечательно, что по окончании встречи главный арбитр показал прямые красные карточки четырем игрокам — Ари, Фарфан из “Локомотива” и Эдгару Манучарян и Артему Фидлеру с “Урала”.
Отметим, что в составе “Урала” весь поединок на поле провел экс-полузащитник “Волыни” Бикфалви, который выступал за клуб из Луцка в трех сезонах (2012-2015).
Заметим, что экс-тренер киевского “Динамо” Юрий Семин в пятый раз в качестве наставника привел “Локомотив” к завоеванию Кубка России.
Добавим также, Т.Михалик в составе “Локомотива” уже выигрывал Кубок России в сезоне 2014/15 годов.