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Українець Т.Михалик у складі "Локомотива" завоював Кубок Росії з футболу

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 травня. УНН. У фінальному матчі за Кубок Росії, який відбувся в Сочі, “Локомотив” українського оборонця Тараса Михалика забив два м’ячі “Уралу” та святкував перемогу, повідомляє УНН з посиланням на сайт клубу.

Українець Т.Михалик у складі "Локомотива" завоював Кубок Росії з футболу

“Локомотив” забив голи на 76 та 90 + 1 хвилині завдяки зусиллями Денисова і Міранчука.

Українець Т.Михалик був у заявці на матч, але на поле так і не вийшов.

Примітно, що по закінченні зустрічі головний арбітр показав прямі червоні картки чотирьом гравцям — Арі, Джефферсону Фарфану з “Локомотива” та Едгару Манучаряну і Артему Фідлеру з “Уралу”.

Відзначимо, що в складі “Уралу” увесь поєдинок на полі провів екс-півзахисник “Волині” Ерік Бікфалві, котрий виступав за клуб з Луцька в трьох сезонах (2012-2015).

Зауважимо, що екс-тренер київського “Динамо” Юрій Сьомін в п’ятий раз в якості наставника привів “Локомотив” до завоювання Кубка Росії.

Додамо також, Т.Михалик у складі “Локомотиву” вже вигравав Кубок Росії у сезоні 2014/15 років.

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