Украинец стал лучшим выпускником британской Королевской военной академии
Киев • УНН
КИЕВ. 10 августа. УНН. Украинец впервые стал лучшим зарубежным выпускником Королевской академии сухопутных войск Великобритании в Сандгерсти. Об этом говорится в сообщении посольства Великобритании в Украине, передает УНН.
“Украинец Артем Бараненко получил особую награду — Меч лучшего зарубежного выпускника Королевской академии сухопутных войск Великобритании в Сандгерсти в этом году!” — сообщает посольство.
Так, по словам дипломатов, ежегодно отличие присуждается курсанту, который продемонстрировал высокие результаты в учебе и во время экзаменов. В этом году в Академии обучалось 33 офицеры, представлявшие вооруженные силы 22-х разных стран — от Афганистана, Албании, Азербайджана до Украины и США.
“Артем — кадет Национальной академии сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного и один из 15 украинцев, которые учились в Сандгерсти (Королевская академия принимает слушателей из Украины с 1997 года). Он стал первым украинцем, который удостоился этой высокой награды в стенах этого заведения”, - говорится в сообщении.
Награду украинцу вручал заместитель Верховного главнокомандующего объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генерал Сэр Джеймс Эверард, рыцарь почетного ордена Лазни.
Как сообщал УНН, украинца наградили за героическое поведение во время ДТП в Польше.