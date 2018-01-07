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Украинец Пустовой оформил дабл-дабл в игре чемпионата Испании

Киев • УНН

 • 10156 просмотра

КИЕВ. 7 января. УНН. Центровой сборной Украины Артем Пустовой отметился дабл-дабл в матче 15-го тура регулярного чемпионата Испании, сообщает УНН со ссылкой на сайт АСВ (чемпионата Испании).

Украинец Пустовой оформил дабл-дабл в игре чемпионата Испании

Команда украица БК "Обрадойро" на выезде уступила БК "Уникаха" - 76:96 и продолжила серию неудачных выступлений, которая достигла 6 поражений подряд. Сейчас у "Обрадойро" 7 побед в 15 баталиях и они занимают одиннадцатое место.

Зато за 30 минут на площадке наш "бигмен" набрал 12 пунктов результативности (5/10 двухочковых, 2/2 штрафных), сделал 11 подборов (4 в нападении) и 2 блок-шота при 1 фоле, 3 потерях.

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Кроме того, отметим, что другой центровой "желто-голубой" команды Вячеслав Кравцов сыграл 13 минут в матче чемпионата Турции, в котором его "Ешкишехир" дома проиграл важный матч соседям по турнирной таблице "Бешикташу" - 78:87.

Заметим, что украинец набрал только 1 очко (0/1 двухочковые, 1/2 штрафные), сделал 1 подбор и получил 2 персональных замечания.

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