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Українець Пустовий оформив дабл-дабл у грі чемпіонату Іспанії

Київ • УНН

 • 10156 перегляди

КИЇВ. 7 січня. УНН. Центровий збірної України Артем Пустовий відзначився дабл-даблом у матчі 15-го туру регулярного чемпіонату Іспанії, повідомляє УНН з посиланням на сайт АСВ (чемпіонату Іспанії).

Українець Пустовий оформив дабл-дабл у грі чемпіонату Іспанії

Команда українця БК "Обрадойро" на виїзді поступилася БК "Унікаха" - 76:96 та продовжила серію невдалих виступів, яка сягнула 6 поразок поспіль. Наразі "Обрадойро" має 7 звитяг в 15 баталіях і посідає 11-е місце.

Натомість за 30 хвилин на майданчику наш "бігмен" набрав 12 пунктів результативності (5/10 двоочкових, 2/2 штрафних), зробив 11 підбирань (4 у нападі) та 2 блок-шоти при 1 фолі, 3 втратах.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пустовий став найрезультативнішим гравцем Обрадойро в матчі чемпіонату Іспанії

Окрім того, відзначимо, що інший центровий "жовто-блакитної" команди В’ячеслав Кравцов відіграв 13 хвилин у матчі чемпіонату Туреччини, у якому його "Ешкішехір" вдома програв важливий матч сусідам по турнірній таблиці "Бешикташу" - 78:87.

Зауважимо, що українець набрав тільки 1 очко (0/1 двоочкові, 1/2 штрафні), зробив 1 підбирання та отримав 2 персональні зауваження.

Українські Національні Новини

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