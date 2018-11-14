Украинец принес первое "золото" стране на ЧМ по борьбе среди 23-летних
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. Чемпионат мира U-21 по борьбе начался в Бухаресте соревнованиями среди борцов-классиков, сообщает УНН со ссылкой на Ассоциацию борьбы Украины.
В финал категории 87 кг вышел представитель “сине-желтых” Семен Новиков. В полуфинале он получил убедительную победу 8:5, над действующим чемпионом Европы U 23 Исмамом Абасов из Азербайджана.
В финале двукратный чемпион Панамериканского чемпионата из Кубы уступил Новикову со счетом 2:10. Таким образом Новиков получил первую золотую медаль на этом чемпионате.
Отметим, что борьбу за “бронзу” продолжит Артур Политаев.