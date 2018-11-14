Українець приніс перше "золото" країні на ЧС з боротьби серед 23-річних
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Чемпіонат світу U-21 з боротьби розпочався в Бухаресті змаганнями серед борців-класиків, повідомляє УНН з посиланням на Асоціацію боротьби України.
До фіналу категорії 87 кг вийшов представник “синьо-жовтих” Семен Новіков. В півфіналі він одержав переконливу перемогу 8:5, над діючим чемпіоном Європи U 23 Ісмамом Абасовим з Азербайджану.
У фіналі дворазовий чемпіон Панамериканського чемпіонату з Куби поступився Новікову з рахунком 2:10. Таким чином Новіков здобув першу золоту медаль на цьому чемпіонаті.
Зазначимо, що боротьбу за “бронзу” продовжить Артур Політаєв.